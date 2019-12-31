Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Кузбассе
Жертвами крупного ДТП в Кемеровской области стали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Kia.
В результате лобового столкновения погибли водитель Hyundai и трое пассажиров, в том числе 12-летний мальчик и 17-летняя девушка.
Еще четверо пассажиров Kia госпитализировали с травмами. Как отмечает РЕН ТВ, среди пострадавших трое — дети.
В свою очередь РИА ФАН уточняет, что трагедия произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в Ижморском районе.
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