Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Кузбассе

Жертвами крупного ДТП в Кемеровской области стали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Kia.

В результате лобового столкновения погибли водитель Hyundai и трое пассажиров, в том числе 12-летний мальчик и 17-летняя девушка.

Еще четверо пассажиров Kia госпитализировали с травмами. Как отмечает РЕН ТВ, среди пострадавших трое — дети.

В свою очередь РИА ФАН уточняет, что трагедия произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в Ижморском районе.

