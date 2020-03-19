Двое турецких военных погибли в Идлибе при атаке боевиков
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии проинформировал о гибели двух российских военных в результате атаки боевиков. Об этом сообщает ТАСС.
Нападение произошло вблизи поселения Мханбель на трассе М-4, где турецкие военные вели инженерную разведку. Отмечается, что обстрел произвело одно из вооруженных формирований, неподконтрольных Турции.
Напомним, 5 марта турецкий лидер Реджеп Эрдоган и президент РФ Владимир Путин заявили о согласовании документа об урегулировании ситуации в Идлибе. В частности, был провозглашен режим прекращения огня.
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