Двое полицейских погибли при нападении в Грозном
28 декабря 202015:12
Двое сотрудников полиции погибли в результате перестрелки с боевиками в Грозном, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, в ходе перестрелки был ликвидирован один боевик.
По предварительным данным, на силовиков напали двое вооружённых ножами человек, после чего произошла перестрелка. Источник «Интерфакса» сообщает, что по правоохранителям неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия.
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28 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru