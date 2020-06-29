Двое рабочих упали в подмосковный колодец и погибли

В Подмосковье двое мужчин провалились в колодец и скончались на месте, сообщает ТАСС со ссылкой на источники правоохранительных органах.

Инцидент произошел на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Машиностроитель». В последствии факт ЧП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России Подмосковья.

Ранее в подмосковном Ступине в колодец с водой провалился 41-летний мужчина. Спасатели успели вовремя и вытащили пострадавшего — он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, передает сайт «Подмосковье сегодня».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры