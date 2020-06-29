Двое рабочих упали в подмосковный колодец и погибли
В Подмосковье двое мужчин провалились в колодец и скончались на месте, сообщает ТАСС со ссылкой на источники правоохранительных органах.
Инцидент произошел на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Машиностроитель». В последствии факт ЧП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России Подмосковья.
Ранее в подмосковном Ступине в колодец с водой провалился 41-летний мужчина. Спасатели успели вовремя и вытащили пострадавшего — он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, передает сайт «Подмосковье сегодня».
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