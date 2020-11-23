Двое прихожан церкви в Калифорнии скончались от ножевых ранений

Несколько человек в церкви в Калифорнии получили ножевые ранения в воскресенье вечером. Некоторые травмы опасны для жизни, два человека скончались, сообщает полицейский департамент Калифорнии в Twitter.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов Департамент полиции отреагировали на нападение на баптистскую церковь Грейс.

В департаменте заявили, что в скором опубликуют дополнительную информацию, когда она станет доступна.



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ФОТО: https://pixabay.com/
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