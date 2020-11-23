Двое прихожан церкви в Калифорнии скончались от ножевых ранений
Несколько человек в церкви в Калифорнии получили ножевые ранения в воскресенье вечером. Некоторые травмы опасны для жизни, два человека скончались, сообщает полицейский департамент Калифорнии в Twitter.
Units are currently at the scene of a possible stabbing at the Grace Baptist Church located at 484 E San Fernando St. This is an active scene, please avoid the area. pic.twitter.com/0oTioeIqEE— San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов Департамент полиции отреагировали на нападение на баптистскую церковь Грейс.
В департаменте заявили, что в скором опубликуют дополнительную информацию, когда она станет доступна.
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