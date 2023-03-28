Двое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Ингушетии
Два сотрудника полиции пострадали при нападении неизвестных на пост ДПС в Ингушетии. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Северной Осетии.
По данным ведомства, в ночь на вторник неизвестные с огнестрельным оружием совершили нападение на пост полиции на пересечении дорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское.
«Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы», — подчеркнули в СК.
Ведомство возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, пишет RT.
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