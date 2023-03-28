Двое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Ингушетии

По данным ведомства, в ночь на вторник неизвестные с огнестрельным оружием совершили нападение на пост полиции на пересечении дорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское.

«Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы», — подчеркнули в СК.

Ведомство возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, пишет RT.

