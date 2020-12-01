Двое погибли, около 15 человек пострадали при наезде на пешеходов в Германии

Двое погибли, до 15 человек получили травмы в результате наезда автомобиля в немецком Трире. Об этом сообщается в заявлении бургомистра города Вольфрама Лайбе, опубликованном на сайте телеканала SWR.

Ранее сообщалось, что в Трире автомобиль выехал на тротуар, наехав на группу пешеходов, есть пострадавшие.

По словам бургомистра, среди пострадавших есть тяжелораненые. На месте происшествия работают медики и скорая помощь.

В соцсетях были опубликованы кадры с места наезда на пешеходов, а также видео задержания водителя.

Пресс-служба полиции Трира в своём Twitter сообщила, что совершивший наезд водитель был задержан. Правоохранители также обнаружили машину злоумышленника. Мотивы преступника пока неизвестны.



