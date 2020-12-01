Двое погибли, около 15 человек пострадали при наезде на пешеходов в Германии
Двое погибли, до 15 человек получили травмы в результате наезда автомобиля в немецком Трире. Об этом сообщается в заявлении бургомистра города Вольфрама Лайбе, опубликованном на сайте телеканала SWR.
Ранее сообщалось, что в Трире автомобиль выехал на тротуар, наехав на группу пешеходов, есть пострадавшие.
По словам бургомистра, среди пострадавших есть тяжелораненые. На месте происшествия работают медики и скорая помощь.
В соцсетях были опубликованы кадры с места наезда на пешеходов, а также видео задержания водителя.
Пресс-служба полиции Трира в своём Twitter сообщила, что совершивший наезд водитель был задержан. Правоохранители также обнаружили машину злоумышленника. Мотивы преступника пока неизвестны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 402 / сут.
Умерли
40 464+569 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+24 763 / сут.
- Азербайджан выступил за обмен пленными по принципу «всех на всех»
- Двое погибли, около 15 человек пострадали при наезде на пешеходов в Германии
- Путин спрогнозировал снижение спроса на нефть
- Российские футболисты не попали в список кандидатов в сборную года УЕФА
- В СНБО Украины раскрыли сроки ввода локдауна из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru