Двое неизвестных напали на общественного деятеля в Ингушетии
1 февраля 202200:56
Двое неизвестных совершили нападение на активиста и руководителя общественного движения «Мехк-Кхел» Сараджина Султыгова в Назрани (Ингушетия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что нападение произошло, когда Султыгов открыл дверь своей квартиры. Он получил удар от одного из мужчин. По данным источника, жизни активиста ничего не угрожает.
Агентство отмечает, что официального подтверждения данной информации нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru