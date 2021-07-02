Двое мужчин скончались от удара молнии в Свердловской области
Два человека скончались в результате удара молнии на озере Балтым в Свердловской области. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.
Инцидент произошел в пятницу около 17:15 по московскому времени на озере Балтым в Верхнепышминском городском округе. По предварительным данным, две семьи, отдыхавшие на озере, пытались спрятаться от грозы и ливня в беседке на берегу.
Отмечается, что один из мужчин скончался на месте, второго пыталась реанимировать члены семьи и прибывшие сотрудники кареты "скорой помощи". Погибшие были 1986 и 1988 годов рождения.
РИА Новости передает, что по данному инциденту проводится доследственная проверка.
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