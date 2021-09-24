Двое мужчин арестованы за прыжок с парашютом с дома в Москве

По данным агентства, 35-летний москвич и 33-летний иногородний мужчина были признаны Гагаринским суд Москвы виновными в административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». Им назначено наказание в 11 суток ареста.

Отмечается, что инцидент произошел в доме на Ленинском проспекте. После прыжка с парашютом мужчины скрылись, полиция вела их поиск.

