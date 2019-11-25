Двое горняков остаются пропавшими без вести при задымлении в Коми
Трое горняков пропали во время задымления на шахте в Коми, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Отмечается, что всего в шахте находились 45 человек, из них 33 были выведены на поверхность, ещё 9 остаются в шахте в безопасной зоне.
Позже в службе сообщили об обнаружении одного из пропавших рабочих. У него медики диагностировали отравление угарным газом, ожогов не обнаружено. Судьба ещё двоих горняков остаётся неизвестной.
Задымление на шахте произошло в воскресенье, 24 ноября. К утру 25 ноября пожар был локализован. Как сообщает RT, Следственный комитет России начал проверку по факту происшествия.
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