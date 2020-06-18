Двое детей выпали из окон в Подмосковье за день

Установившаяся в столичном регионе жара привела к тому, что в Подмосковье сразу двое детей выпали из окон в течение одного дня.



Оба инцидента произошли в среду, 17 июня. В Ленинском округе из окна восьмого этажа упала полуторагодовалая девочка. Она скончалась на месте.



В тот же день в Королеве из окна на четвертом этаже выпал трехлетний мальчик. Он выжил, и был госпитализирован с травмой головы и множественными ушибами.



По факту инцидентов начаты проверки. Правоохранительные органы призвали взрослых не оставлять детей без присмотра, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

