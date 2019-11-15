Двое детей пострадали при столкновении четырех машин в Сочи
Два ребенка были госпитализированы после ДТП в Сочи с участием четырех автомобилей. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на полицию региона.
Отмечается, что машины столкнулись на трассе Адлер – Красная Поляна.
Предварительно, причиной аварии стал выезд автомобиля Mazda на встречную полосу, где произошло столкновение с Hyundai. В результате удара Hyundai столкнулся с еще двумя машинами.
На месте происшествия медпомощь была оказана четырем водителям. От госпитализации они отказались. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
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