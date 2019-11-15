Двое детей пострадали при столкновении четырех машин в Сочи

Два ребенка были госпитализированы после ДТП в Сочи с участием четырех автомобилей. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на полицию региона.

Отмечается, что машины столкнулись на трассе Адлер – Красная Поляна.

Предварительно, причиной аварии стал выезд автомобиля Mazda на встречную полосу, где произошло столкновение с Hyundai. В результате удара Hyundai столкнулся с еще двумя машинами.

На месте происшествия медпомощь была оказана четырем водителям. От госпитализации они отказались. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

