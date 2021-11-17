Двое детей погибли при пожаре в Астраханской области

Двое детей стали жертвами пожара в многоквартирном жилом доме в селе Черный Яр Астраханской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

Кроме того, еще четверо детей и один взрослый получили травмы в результате происшествия.

Отмечается, что возгорание произошло в доме по улице Комиссара Савельева. Погибшими оказались двое детей 2019 и 2020 годов рождения. Дети 2018 и 2021 годов рождения получили травмы, их мать 1997 года рождения также была госпитализирована.

По данным СК, еще двое малолетних детей в возрасте 5 и 7 лет стояли на морозе и госпитализированы с переохлаждением. О причинах пожара не сообщается.

