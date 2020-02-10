Двое детей из России погибли при столкновении катеров у Пхукета
Более 20 граждан России пострадали при столкновении двух скоростных катеров в Таиланде у острова Пхукет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.
По данным издания The Phuket News, в катастрофе погибли двое детей из России – это 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.
Столкновение произошло в канале, связывающем две главные пристани Пхукета с бухтой в восточной части острова.
На двух катерах находились в общей сложности 39 человек, 15 из них госпитализация не понадобилась.
Из них 15 человек получили немедленную медицинскую помощь и были выписаны из больницы, а еще 20 человек были доставлены в четыре вышеуказанные больницы. Отмечается, что четверо членов экипажа не пострадали.
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