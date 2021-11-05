Двое человек стали жертвами аварии в Ростовской области

Автомобили ВАЗ-211240 и Hyundai Elantra столкнулись на трассе между станицами Тацинской и Милютинской Ростовской области, два человека погибли. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла днем 5 ноября на 14-м километре трассы. Предположительно водитель ВАЗ-211240 выехал на правую обочину, после чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Elantra.

Водитель Hyundai госпитализирован с травмами, а водитель ВАЗ и 12-летний пассажир этого автомобиля скончались на месте.

По факту ДТП региональное управление ГИБДД организовало проверку.

