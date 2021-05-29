Двое человек пострадали в результате драки на юго-востоке Москвы

В парке возле Люблинского пруда на юго-востоке Москвы два человека получили травмы в драке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве.



По имеющимся сведениям, конфликт возник на бытовой почве. Два участника конфликта получили травмы. Удары наносились бейсбольными битами. По данным агентства, зачинщиками драки стали отдыхающие на территории парка люди, которые находились в беседках около пруда.

Кроме того, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции проводят опрос участников и свидетелей происшествия.

