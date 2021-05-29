Двое человек пострадали в результате драки на юго-востоке Москвы
В парке возле Люблинского пруда на юго-востоке Москвы два человека получили травмы в драке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве.
По имеющимся сведениям, конфликт возник на бытовой почве. Два участника конфликта получили травмы. Удары наносились бейсбольными битами. По данным агентства, зачинщиками драки стали отдыхающие на территории парка люди, которые находились в беседках около пруда.
Кроме того, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции проводят опрос участников и свидетелей происшествия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- Встреча Путина и Лукашенко в Сочи завершилась
- Движение по Босфору полностью восстановлено
- Дания обыграла Белоруссию в матче ЧМ по хоккею
- Представители Disney ответили на письмо Роскомнадзора о мультфильме Out
- В центре Москвы перекрыли улицу из-за пожара
- Контейнеровоз вновь сел на мель в Суэцком канале
- СМИ: УЕФА отменит правило выездного гола
- В Госдепе предложили Турции замену российским С-400
- Минздрав РФ опроверг отказ от исследования комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
- Ракета «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru