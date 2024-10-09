Движение трамваев в Череповце было прервано из-за ДТП
Движение трамваев было временно прервано в Череповце из-за дорожно-транспортного происшествия. В аварию попали автобус «ПАЗ» и трамвай.
Как сообщил мэр города Вадим Германов, в ДТП, по предварительным данным, виноват водитель автобуса – он не пропустил трамвай. Рельсовый транспорт временно не ходил на участке от улицы Мира до Комарово.
Люди в результате аварии не пострадали. Сам вагон трамвая получил «тотальные повреждения». Как уточнил градоначальник, эвакуация не представлялась возможной. В результате поврежденный вагон пришлось распилить и частично разобрать, после чего его отбуксировали в депо.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на период остановки движения трамваев были запущены компенсационные автобусы. По данным городских властей трамваи удалось запустить примерно через два часа после аварии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru