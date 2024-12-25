Движение поездов парализовано по всей Норвегии

Железнодорожное сообщение полностью прервано по всей Норвегии в связи с техническим сбоем в системе связи между машинистами и диспетчерами. Агентство Bane NOR, которое обслуживает железные дороги королевства, создало кризисный штаб для решения проблемы.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно официальным сообщениям, пока не известно, сколько потребуется времени для возобновления движения поездов.

Жителям Норвегии рекомендуют воспользоваться другими видами транспорта, включая такси. Власти обещают выплатить компенсацию тем, кто приобрел билет, за проезд до железнодорожной остановки, указанной в нём. В случае более длительной остановки железнодорожного сообщения пассажиров обещают заселить в отели.

