Движение поездов на серой ветке столичного метро ведено в график

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график, сообщает Агентство «Москва».

Из-за сломавшегося поезда, в четверг вечером на участке между метростанциями «Савеловская» и «Алтуфьево» было приостановлено движение.

Все поезда, остановившиеся в тоннеле, были возвращены на станцию «Бибирево».

Пассажиры в инциденте не пострадали.

