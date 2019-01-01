Движение поездов на серой ветке столичного метро ведено в график
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график, сообщает Агентство «Москва».
Из-за сломавшегося поезда, в четверг вечером на участке между метростанциями «Савеловская» и «Алтуфьево» было приостановлено движение.
Все поезда, остановившиеся в тоннеле, были возвращены на станцию «Бибирево».
Пассажиры в инциденте не пострадали.
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