Движение поездов на серой ветке метро возобновлено
Движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии возобновлено, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Ранее стало известно, что на станции «Алтуфьево» из-за поломки остановился состав. Все поезда с пассажиром, внепланово остановившиеся в тоннеле, были отправлены в сторону станции «Бибирево». Пострадавших в результате инцидента нет, передает Агентство «Москва».
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