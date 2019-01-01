Происшествия

Движение поездов на серой ветке метро возобновлено

23 мая21:47

Движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии возобновлено, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Ранее стало известно, что на станции «Алтуфьево» из-за поломки остановился состав. Все поезда с пассажиром, внепланово остановившиеся в тоннеле, были отправлены в сторону станции «Бибирево». Пострадавших в результате инцидента нет, передает Агентство «Москва».

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ФОТО: Сергей Киркач
ТЕГИ:Московское Метро