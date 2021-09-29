Движение по Садовому кольцу в Москве перекрыто из-за горящего автомобиля
29 сентября 202120:45
В Москве движение по Садовому кольцу через Октябрьский тоннель перекрыто из-за горящего автомобиля. Об этом говорится в сообщении Дептранса столицы.
Отмечается, что автомобиль загорелся на внешней стороне тоннеля. На время тоннель был полностью закрыт для движения, в настоящий момент движение восстановлено по внутренней стороне Садового кольца по двум полосам.
Причины ДТП устанавливаются.
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29 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru