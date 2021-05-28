СМИ: Движение по проливу Босфор остановлено из-за аварии танкера

Движение по проливу Босфор в Стамбуле приостановили из-за аварии танкера, сообщает телеканал CNN Turk.

По данным СМИ, проходивший через пролив 249-метровый танкер RAVA с сырой нефтью начал дрейфовать в районе Йеникей из-за неисправности.

Судно остановилось в 300 метрах от берега, к танкеру были направлены спасательный буксир и спасательный катер Главного управления береговой безопасности.

Движение по Босфору перекрыто в обе стороны.

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Фото: Twitter @YorukIsik
ТЕГИ:СудноАварияТурция
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