СМИ: Движение по проливу Босфор остановлено из-за аварии танкера
28 мая 202120:46
Движение по проливу Босфор в Стамбуле приостановили из-за аварии танкера, сообщает телеканал CNN Turk.
По данным СМИ, проходивший через пролив 249-метровый танкер RAVA с сырой нефтью начал дрейфовать в районе Йеникей из-за неисправности.
Судно остановилось в 300 метрах от берега, к танкеру были направлены спасательный буксир и спасательный катер Главного управления береговой безопасности.
Движение по Босфору перекрыто в обе стороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru