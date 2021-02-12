Движение на ТТК Москвы перекрыто из-за снегопада

На Третьем транспортном кольце (ТТК) Москвы в районе Новорижской эстакады перекрыто движение, так как из-за снегопада буксуют фуры, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее к 5 часам вечера в Москве образовались 10-балльные пробки.

В пятницу в городе выпало 25% месячной нормы осадков, что побило рекорд 1973 года. Пик снегопада придется на ночь с пятницы на субботу, отмечает «Интерфакс».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Егор Еремов
ТЕГИ:ТранспортПробкиПогода В МосквеСнегопад
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры