Движение на ТТК Москвы перекрыто из-за снегопада
12 февраля 202119:18
На Третьем транспортном кольце (ТТК) Москвы в районе Новорижской эстакады перекрыто движение, так как из-за снегопада буксуют фуры, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее к 5 часам вечера в Москве образовались 10-балльные пробки.
В пятницу в городе выпало 25% месячной нормы осадков, что побило рекорд 1973 года. Пик снегопада придется на ночь с пятницы на субботу, отмечает «Интерфакс».
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12 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru