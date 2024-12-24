Движение на частично затопленном Перовском шоссе в Москве восстановлено

Госавтоинспекция российской столицы сообщила о восстановлении движения автотранспорта на Перовском шоссе после подтопления участка в районе дома номер 16. Ограничения на трассе, расположенной на юго-востоке Москвы, действовали около часа.

Движение было ограничено от начала Второй Карачаровской улицы до Перовского шоссе 16/2. Ситуацию на месте контролировали сотрудники ГАИ. Водителей просили выбирать альтернативные пути движения.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», причины ЧП до сих пор не названы. Судя по видео с места происшествия, вода поступала из-под земли.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ТрассаЗатоплениеМосква

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