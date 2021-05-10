Движение между станциями московского метро «Молодежная» и «Киевская» восстановлено
Поезда вновь ходят между станциями "Молодежная" и "Киевская" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем канале в Telegram.
Ранее в понедельник движение было приостановлено из-за падения человека на пути. В настоящий момент поезда восстанавливают график движения. По предварительным сведениям, упавший под поезд человек на станции "Кунцевская" погиб.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы передает, что с 20:44 по московскому времени западный вестибюль станции "Кунцевская" закрыт. По данным агентства, с 20:50 на вход также не работает станция "Славянский бульвар".
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