Движение метропоездов после сбоя планируется восстановить за полтора часа
Движение поездов на участке метрополитена после произошедшего сбоя планируется восстановить в течение полутора часов, сообщил вице-мэр Максим Ликсутов.
«Сейчас идут ремонтные работы», - заявил он.
Вечером 21 мая было приостановлено движение поездов от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Был временно закрыт вход пассажирам на станции «Петровский парк», «Шелепиха» и «Савеловская», передает Агентство «Москва».
Движение метропоездов было приостановлено из-за потери напряжения в контактном рельсе. Все пассажиры были эвакуированы на ближайшую станцию.
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