Две школы в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщений о минировании

Анонимные сообщения о минировании школ №1 и №80 поступили 18 мая. Правоохранительные органы проводят проверку помещений, ученики и сотрудники были эвакуированы. Известно, что школа №80 находится на реконструкции, дети временно обучаются на территории школы №72, поэтому ее тоже эвакуировали, пишет URA.RU.

Сообщения о минировании в разных городах страны начали поступать с конца 2019 года. РИА Новости сообщает, что угрозы не подтверждались ни разу.

