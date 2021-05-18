Две школы в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Екатеринбурге проверяют информацию о минировании двух школ, сообщили РИА Новости в департаменте образования города.

В Казани 15 школ эвакуировали после сообщений о минировании

Анонимные сообщения о минировании школ №1 и №80 поступили 18 мая. Правоохранительные органы проводят проверку помещений, ученики и сотрудники были эвакуированы. Известно, что школа №80 находится на реконструкции, дети временно обучаются на территории школы №72, поэтому ее тоже эвакуировали, пишет URA.RU.

Сообщения о минировании в разных городах страны начали поступать с конца 2019 года. РИА Новости сообщает, что угрозы не подтверждались ни разу.

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ФОТО: Евгений Емалетдинов / Facebook
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