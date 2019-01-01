Происшествия
Фамилии пропавших и их статус в Германии не сообщаются.
Две россиянки пропали в Мюнхене
18 июля20:25
Две россиянки пропали в Мюнхене, пишут «Дни.ру». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Выяснением обстоятельств чрезвычайного происшествия занимается генконсульство России в Мюнхене.
Фамилии пропавших и их статус в Германии не сообщаются.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Германия
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