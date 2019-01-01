Две россиянки пропали в Мюнхене, пишут «Дни.ру». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выяснением обстоятельств чрезвычайного происшествия занимается генконсульство России в Мюнхене.

Фамилии пропавших и их статус в Германии не сообщаются.

