Две авиабомбы найдены у Крымского моста
Две авиабомбы времён Великой Отечественной войны обнаружили всего в двадцати метрах от опоры Крымского моста. Всего сотрудники МЧС России уничтожили 11 взрывоопасных предметов тех времен в восточной части полуострова, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Там уточнили, что обнаруженные возле Крымского моста авиационные осколочные бомбы весом 10 кг и 2,5 килограммов, а также одна граната достали из воды, затем погрузили на автомобиль и доставили на специальный полигон, где уничтожили, сообщает КИА.
По данным агентства, с начала 2019 года специалисты обезвредили более 18 тысяч взрывоопасных предметов на суше и в воде в различных районах полуострова.
Ранее сообщалось, что тестовый поезд с журналистами проехал по Крымскому мосту. Регулярное движение поездов планируется запустить в декабре.
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