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Два землетрясения магнитудой до 6,3 зарегистрированы близ Командорских островов

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По данным специалистов, первое землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в 1094 км от села Никольское. Вторые подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали в 1087 км от населенного пункта.

Два землетрясения магнитудой до 6,3 произошли в акватории Тихого океана недалеко от Командорских островов, сообщает Единая геофизическая служба РАН.

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