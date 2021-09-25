Два землетрясения магнитудой до 6,3 зарегистрированы близ Командорских островов
25 сентября 202106:14
Два землетрясения магнитудой до 6,3 произошли в акватории Тихого океана недалеко от Командорских островов, сообщает Единая геофизическая служба РАН.
По данным специалистов, первое землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в 1094 км от села Никольское. Вторые подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали в 1087 км от населенного пункта.
Угроза цунами не объявлялась.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru