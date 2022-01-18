Два взрыва произошло в столице Сомали, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

Один взрыв произошел вблизи военного учебного центра и турецкой военной базы.

В результате взрывов у учебного центра погибли 4 человека, еще 10 были ранены. Отмечается, что взрывы были произведены террористами.