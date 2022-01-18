Два взрыва произошло в столице Сомали
Два взрыва произошло в столице Сомали, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.
Один взрыв произошел вблизи военного учебного центра и турецкой военной базы.
В результате взрывов у учебного центра погибли 4 человека, еще 10 были ранены. Отмечается, что взрывы были произведены террористами.
UPDATE: Somali police say four people were killed and 14 others wounded when a suicide bomber suddenly entered into a café shop and blew himself up on Tuesday afternoon, the second of its kind within a week in the capital Mogadishu. Today's attack was claimed by al Shabab. pic.twitter.com/K92I8dYWrD— Shabelle Media Network (@ShabelleMedia) January 18, 2022
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- США в ближайшее время направят Украине дополнительную военную помощь
- Индекс Мосбиржи опустился до 3300 пунктов впервые с января 2021 года
- «Прошу прощения у всей старны»: родители кавказца извинились за угрозы сына в автобусе
- Молния попала в самолет во время посадки в Сочи
- Лавров попросил Блинкена не тиражировать спекуляции о «российской агрессии»
- В подмосковной школе обрушился потолок
- В НИЦ им. Гамалеи заявили о модернизации «Спутника V» для защиты от трех штаммов COVID-19
- «Потом – на работу»: в Совфеде объяснили сокращение карантина по COVID-19
- Иммунолог рассказал о заразности привитых от COVID-19
- Лавров объяснил Германии недопустимость требований в отношении действий ВС России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru