Два взрыва произошло в столице Сомали

Два взрыва произошло в столице Сомали, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

Один взрыв произошел вблизи военного учебного центра и турецкой военной базы.

В результате взрывов у учебного центра погибли 4 человека, еще 10 были ранены. Отмечается, что взрывы были произведены террористами.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ВзрывСомали
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