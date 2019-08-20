Два украинских моряка погибли от отравления спиртом в Краснодарском крае

Два моряка с танкера «Мангус» погибли после употребления метилового спирта. Об этом сообщает Телеканал 360.

Отмечается, что во время инцидента судно находилось близ порта Тамань в Краснодарском крае.

По данным СМИ, один из моряков скончался на месте. Второй пострадавший впал в кому, его экстренно направили в больницу, однако он скончался по дороге. Погибшие занимали позиции второго помощника капитана и старшего матроса.

В настоящее время следователи занимаются выяснением обстоятельств и причин произошедшего.



