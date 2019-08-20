Два украинских моряка погибли от отравления спиртом в Краснодарском крае
20 августа21:16
Два моряка с танкера «Мангус» погибли после употребления метилового спирта. Об этом сообщает Телеканал 360.
Отмечается, что во время инцидента судно находилось близ порта Тамань в Краснодарском крае.
По данным СМИ, один из моряков скончался на месте. Второй пострадавший впал в кому, его экстренно направили в больницу, однако он скончался по дороге. Погибшие занимали позиции второго помощника капитана и старшего матроса.
В настоящее время следователи занимаются выяснением обстоятельств и причин произошедшего.
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