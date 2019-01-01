Два теплохода столкнулись в Москве

Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале Москвы. Как сообщает «Интерфакс», аварию спровоцировали сильные порывы ветра, никто не пострадал.

Один из теплоходов при маневрировании навалился на соседнее пассажирское судно. Оба теплохода получили повреждения бортов.

