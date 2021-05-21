Два сотрудника Росгвардии погибли на учениях под Мурманском
Два сотрудника Росгвардии погибли во время учений на берегу Кольского залива в Мурманской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, инцидент произошел во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля. Как отметил собеседник агентства, идет доследственная проверка на наличие признаков преступления по статье «Халатность».
В пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщили, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь. Командование и личный состав управления выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудников.
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