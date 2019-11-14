Два ребенка стали жертвами пожара в Саратовской области
14 ноября 201900:19
В Саратовской области в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по региону.
Как пишет агентство, пожар начался в начале восьмого вечера по московскому времени. В настоящее время выясняется, что стало причиной возгорания.
В результате инцидента погибли два ребенка 2014 и 2015 года. Из горящего дома спаслись 26-летняя девушка и мужчина. По версии следствия, дети испугались и спрятались под кроватью.
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ФОТО: Pixabay
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