Два ребенка стали жертвами пожара в Саратовской области

В Саратовской области в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по региону.

Как пишет агентство, пожар начался в начале восьмого вечера по московскому времени. В настоящее время выясняется, что стало причиной возгорания.

В результате инцидента погибли два ребенка 2014 и 2015 года. Из горящего дома спаслись 26-летняя девушка и мужчина. По версии следствия, дети испугались и спрятались под кроватью.



