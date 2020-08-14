Два ребенка на велосипеде пострадали в ДТП в центре Петербурга
Два ребенка на велосипеде пострадали после столкновения с легковым автомобилем в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.
ДТА произошло в Адмиралтейском районе города на набережной реки Фонтанки.
Отмечается, что подросток 2005 года рождения управлял велосипедом, а на заднем сиденье находился ребенок 2013 года. Они двигались в попутном направлении с автомобилем, с которым в результате произошло столкновение. Дети получили травмы средней тяжести.
По факту ДТП начата проверка.
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