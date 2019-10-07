Два полицейских стали жертвами ДТП в Дагестане

В Дагестане перевернулся автомобиль, в результате чего погибли два сотрудника полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

Предварительной версией аварии называется потеря водителем управления автомобилем. Оба находившихся в машине человека - 31-летний водитель и 25-летний пассажир – погибли на месте.

ДТП произошло на 863-м километре федеральной автодороги "Кавказ". Руководство МВД по Дагестану подключилось к выяснению обстоятельств автоаварии.



