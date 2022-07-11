Два пешехода скончались в Подмосковье после наезда машины каршеринга
В подмосковных Люберцах два пешехода скончались в больнице после наезда машины каршеринга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Люберцах водитель каршеринга вылетел на встречную полосу и сбил троих человек на пешеходном переходе, а затем врезался в такси, припаркованное у автобусной остановки. Пострадавшие были госпитализированы.
В больнице скончались две женщины 1975 и 1976 годов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил ПДД». Водитель задержан.
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