Два корабля столкнулись в Китае
14 декабря 202007:39
Ночью 13 декабря в устье реки Янцзы в Китае столкнулись два контейнеровоза, сообщает Центральное телевидение КНР.
Из-за технических проблем корабль «Oceana» врезался в контейнеровоз «Синьцишэн 69», на борту которого находились 16 членов экипажа.
Прибывшие в район крушения спасатели вытащили из воды 10 человек, пять членов экипажа «Синьцишэн 69» в настоящее время считаются пропавшими без вести. Один человек погиб.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Два корабля столкнулись в Китае
- Маткапиталу нашли новое применение
- Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска открылась в Москве
- Посольство РФ назвало безосновательной попытку США обвинить Москву в хакерских атаках
- Трамп пока не планирует делать прививку от коронавируса
12 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru