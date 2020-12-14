Два корабля столкнулись в Китае

Ночью 13 декабря в устье реки Янцзы в Китае столкнулись два контейнеровоза, сообщает Центральное телевидение КНР.

Из-за технических проблем корабль «Oceana» врезался в контейнеровоз «Синьцишэн 69», на борту которого находились 16 членов экипажа.

Прибывшие в район крушения спасатели вытащили из воды 10 человек, пять членов экипажа «Синьцишэн 69» в настоящее время считаются пропавшими без вести. Один человек погиб.



Поисково-спасательная операция продолжается.