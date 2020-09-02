Два человека стали жертвами пожаров в Ростовской области

Два человека погибли в результате пожаров в Красносулинском и Тацинском районах Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление.

Отмечается, что следователи в настоящее время выясняют обстоятельства гибели людей. Среди погибших женщина 1935 года рождения, другое обгоревшее тело не опознано.

Природные пожары в регионе зафиксированы в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. Согласно информации МЧС, огонь распространился на 170 гектаров, в частности, на территорию с частными домами.




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Ростовская ОбластьПожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры