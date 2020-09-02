Два человека стали жертвами пожаров в Ростовской области
Два человека погибли в результате пожаров в Красносулинском и Тацинском районах Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление.
Отмечается, что следователи в настоящее время выясняют обстоятельства гибели людей. Среди погибших женщина 1935 года рождения, другое обгоревшее тело не опознано.
Природные пожары в регионе зафиксированы в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. Согласно информации МЧС, огонь распространился на 170 гектаров, в частности, на территорию с частными домами.
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