Два человека стали жертвами пожаров в Ростовской области

Два человека погибли в результате пожаров в Красносулинском и Тацинском районах Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление.

Отмечается, что следователи в настоящее время выясняют обстоятельства гибели людей. Среди погибших женщина 1935 года рождения, другое обгоревшее тело не опознано.

Природные пожары в регионе зафиксированы в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. Согласно информации МЧС, огонь распространился на 170 гектаров, в частности, на территорию с частными домами.











