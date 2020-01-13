Два человека стали жертвами пожара в Ставрополье

В Ставропольском крае произошел пожар в частном доме, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Трагический инцидент произошел в станице Лысогорской. Огонь в доме распространился на 80 кв. метров. Пострадали от пожара еще два человека.

Среди предварительных причин пожара называется неосторожное обращение детей с огнем. По данным агентства, детей среди погибших и пострадавших нет.



