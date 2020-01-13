Два человека стали жертвами пожара в Ставрополье
13 января 202022:59
В Ставропольском крае произошел пожар в частном доме, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Трагический инцидент произошел в станице Лысогорской. Огонь в доме распространился на 80 кв. метров. Пострадали от пожара еще два человека.
Среди предварительных причин пожара называется неосторожное обращение детей с огнем. По данным агентства, детей среди погибших и пострадавших нет.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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