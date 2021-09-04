Два человека пострадали в столкновении автомобилей такси на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошло ДТП с автомобилями такси, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Столкнулисть два автомобиля такси и автомобиль каршеринга. Дорожный инцидент произошел на 61-м км трассы.
Отмечается, что из-за аварии наблюдается затруднение в движении длиной в 1 км. В Дептрансе столицы попросили при возможности объезжать место происшествия.
Ранеезаместитель руководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин заявил, что московские власти обеспокоены большим количеством ДТП с участием таксистов.
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