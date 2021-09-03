Два человека пострадали в результате урагана в Екатеринбурге

Два человека получили травмы во время урагана, обрушившегося на Екатеринбург вечером в пятницу, 3 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Оба пострадавших направлены в лечебные учреждения для осмотра и оказания медпомощи. Кроме того, повреждены кровли пяти зданий на площади 470 квадратных метров, упали 19 деревьев, нарушилась подача электроэнергии в 13 населенных пунктах Кировградского, Дегтярского, Ревдинского округов.

На местах работают сотрудники аварийно-восстановительных бригад, происходит экстренное восстановление возможно электропередачи.