Два человека пострадали в результате урагана в Екатеринбурге
Два человека получили травмы во время урагана, обрушившегося на Екатеринбург вечером в пятницу, 3 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Оба пострадавших направлены в лечебные учреждения для осмотра и оказания медпомощи. Кроме того, повреждены кровли пяти зданий на площади 470 квадратных метров, упали 19 деревьев, нарушилась подача электроэнергии в 13 населенных пунктах Кировградского, Дегтярского, Ревдинского округов.
На местах работают сотрудники аварийно-восстановительных бригад, происходит экстренное восстановление возможно электропередачи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- Два человека пострадали в результате урагана в Екатеринбурге
- В РПЦ могут исправить житие митрополита Филиппа после слов Путина
- Байден поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября
- Только один из 125 охранников посольства Великобритании в Кабуле эвакуировался
- В ДТП в Башкирии погиб ребенок
- Талибы заявили об установлении полного контроля над Афганистаном
- В районной администрации Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве
- Захарова раскритиковала действия НАТО в Афганистане
- Иностранцы смогут оформлять многократные туристические визы в РФ
- Эксперты и предприниматели поддержали программу «Миллион призов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru