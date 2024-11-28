Два человека пострадали в Перми, где автобус упал с моста и врезался в ЛЭП

Пассажирский автобус в пермском Закамске упал с моста на железнодорожные пути и врезался в опору ЛЭП, травмы получили два человека сообщили РИА Новости со ссылкой на городской департамент транспорта и экстренные службы.

По данным Telegram-канала SHOT, внутри находились 20 пассажиров. Все они самостоятельно смогли выбраться из загоревшегося транспорта.

В результате ДТП в тяжелом состоянии был госпитализирован водитель. Также один из пассажиров получил травму груди и был доставлен в больницу, передает SHOT.

Возгорание автобуса оперативно потушили сотрудники МЧС.

Ранее в Ленобласти водитель пассажирского автобуса, который 25 ноября врезался в грузовой автомобиль в окрестностях Санкт-Петербурга, отправили в следственный изолятор, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

