Два человека пострадали в Перми, где автобус упал с моста и врезался в ЛЭП
Пассажирский автобус в пермском Закамске упал с моста на железнодорожные пути и врезался в опору ЛЭП, травмы получили два человека сообщили РИА Новости со ссылкой на городской департамент транспорта и экстренные службы.
По данным Telegram-канала SHOT, внутри находились 20 пассажиров. Все они самостоятельно смогли выбраться из загоревшегося транспорта.
В результате ДТП в тяжелом состоянии был госпитализирован водитель. Также один из пассажиров получил травму груди и был доставлен в больницу, передает SHOT.
Возгорание автобуса оперативно потушили сотрудники МЧС.
Ранее в Ленобласти водитель пассажирского автобуса, который 25 ноября врезался в грузовой автомобиль в окрестностях Санкт-Петербурга, отправили в следственный изолятор, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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