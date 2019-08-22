Два человека пострадали в крупном пожаре в Петербурге
22 августа22:59
Пожар в здании на Складской улице произошел в Санкт-Петербурге, два человека госпитализированы. Об этом сообщает Петербургский дневник.
По информации издания, у одного мужчины диагностированы ожоги тела и отравление дымом, у второго – только отравление угарным газом.
Отмечается, что тушением пожара на площади 4 тыс. кв. метров занимаются бригады пожарных и вертолет Ми-8.
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ФОТО: РИА Новости
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