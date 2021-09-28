Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Рязани

Два человека пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Уточняется, что среди пострадавших водитель и фельдшер скорой.

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на перекрестке улиц Есенина и Горького. Отмечается, что скорая ехала с включенными звуковым сигналом.

Устанавливаются обстоятельств аварии.

