Два человека пострадали при вспышке газа на руднике «Уралкалия» в Соликамске

Вспышка газа произошла на руднике «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным «Уралкалия», ЧП произошло 26 июня в 03:27 по местному времени.

«Пострадали 2 человека, задействован ПМЛЛПА (план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. - НСН), персонал выведен на поверхность», — отмечается в сообщении.

Как указали в компании, ее производственные объекты продолжают работу в обычном режиме. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По словам исполняющего обязанности главы городского округа Александра Русанова, пострадавших сотрудников «Уралкалия» доставили в больницу Соликамска, пишет Ura.ru.

