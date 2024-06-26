Два человека пострадали при вспышке газа на руднике «Уралкалия» в Соликамске
Вспышка газа произошла на руднике «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным «Уралкалия», ЧП произошло 26 июня в 03:27 по местному времени.
«Пострадали 2 человека, задействован ПМЛЛПА (план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. - НСН), персонал выведен на поверхность», — отмечается в сообщении.
Как указали в компании, ее производственные объекты продолжают работу в обычном режиме. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
По словам исполняющего обязанности главы городского округа Александра Русанова, пострадавших сотрудников «Уралкалия» доставили в больницу Соликамска, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ударом ВСУ уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке
- Следком сообщил о шести погибших при пожаре во Фрязине
- Актер Михаил Пекцоркин погиб в зоне спецоперации
- Сайт правительства Алтайского края подвергся DDoS-атаке
- Самыми продуктивными в июне оказались работники автомобильного бизнеса
- Два человека пострадали при вспышке газа на руднике «Уралкалия» в Соликамске
- Над Смоленской областью уничтожили два украинских беспилотника
- Индия впервые поставила алюминий в Россию
- Южная Корея: Пуск ракеты КНДР закончился неудачей
- Ассанжа освободили в зале суда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru