Два человека получили ранения при обстреле села в Брянской области

Два человека получили осколочные ранения при обстреле села Климово в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем канале в Telegram.

По данным губернатора, также пострадали несколько жилых домов, машин и школа.

Как отметил Богомаз, обстрел велся из ракетного комплекса «Точка-У» со стороны границы с Украиной.

С начала военной операции РФ в Украине в конце февраля под обстрелы попадают области России, находящиеся на границе с украинской территорией. В числе этих регионов также Белгородская и Курска области.

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ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:ОбстрелБрянская Область
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