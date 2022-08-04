Два человека получили ранения при обстреле села в Брянской области
Два человека получили осколочные ранения при обстреле села Климово в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем канале в Telegram.
По данным губернатора, также пострадали несколько жилых домов, машин и школа.
Как отметил Богомаз, обстрел велся из ракетного комплекса «Точка-У» со стороны границы с Украиной.
С начала военной операции РФ в Украине в конце февраля под обстрелы попадают области России, находящиеся на границе с украинской территорией. В числе этих регионов также Белгородская и Курска области.
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