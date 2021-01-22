Два человека погибли во время взрыва на предприятии в Татарстане

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России четвертый день подряд не превышает 22 тысяч 15 тысяч бойцов Нацгвардии США покинут Вашингтон в ближайшие дни Власти Рио-де-Жанейро решили отменить карнавал Россияне начали массово бронировать туры и покупать авиабилеты на лето