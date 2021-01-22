Два человека погибли во время взрыва на предприятии в Татарстане

В результате взрыва на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево в Татарстане два человека погибли, один ранен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

ЧП произошло во время проведения испытаний сжатым воздухом.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывТатарстан
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