Два человека погибли во время взрыва на предприятии в Татарстане
22 января 202112:10
В результате взрыва на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево в Татарстане два человека погибли, один ранен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
ЧП произошло во время проведения испытаний сжатым воздухом.
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
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22 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru